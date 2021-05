Poco dopo le ore 22 di ieri, sabato 8 maggio, all’incrocio fra via 2 giugno e la terza traversa a Milano Marittima, si è verificato un violento scontro tra una Hyundai SantaFè condotta da una donna e una moto con a bordo un ragazzo e una ragazza di giovane età.

L’urto è stato fortissimo ed ha richiamato molte persone che stavano rientrando verso le abitazioni e gli hotel, che sono subito intervenute allertando immediatamente i soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo con due ambulanze e due auto medicalizzate.

Per il ragazzo, Leonardo Mancuso di Forlimpopoli, dopo ripetuti tentativi di rianimazione, è stato purtroppo dichiarato il decesso, mentre la minorenne in sella con lui, dopo essere stata a lungo stabilizzata, è stata trasportata al Bufalini di Cesena in gravissime condizioni.

La donna alla guida dell’auto è stata invece trasportata all’ospedale di Ravenna in stato di choc. La dinamica dell’impatto è al vaglio della Polizia Municipale di Cervia, intervenuta per i rilievi di legge. Via 2 giugno è stata chiusa per diverse ore.