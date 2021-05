È morto Giordano Vernocchi, storico proprietario del ristorante Lidò di Lido di Dante

La comunità di Lido di Dante è in lutto da ieri, domenica 9 maggio, per la scomparsa del 72enne Giordano Vernocchi, storico proprietario del ristorante Lidò e del bar gelateria di viale Catone, locali molto conosciuti dai residenti della zona e dai turisti che frequentano ogni anno Lido di Dante durante la stagione estiva.

Giordano Vernocchi da settimane lottava dopo il brutto incidente avvenuto lo scorso 16 aprile in sella alla sua bicicletta elettrica, in via Argine Sinistro Fiumi Uniti, dove si è scontrato contro un suo amico, anch’egli in bici. Caduti entrambi a terra, Vernocchi ha riportato gravissime lesioni.

Il 72enne è stato trasportato con urgenza al Bufalini di Cesena, dove è stato operato, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: dopo diverse settimane, Giordano Vernocchi si è spento ieri.

Alla famiglia Vernocchi sono arrivati tantissimi commenti e messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook del ristorante e su quella di Lido di Dante, tra cui quella del presidente della Pro Loco di Lido di Dante, Andrea Scarabelli.