Incidente stradale a Marina di Ravenna alla rotatoria di Via Trieste. Scooterista trasportato a Cesena

Incidente stradale domenica sera, 9 maggio, a Marina di Ravenna. Ferito un uomo che viaggiava in sella ad uno scooter. L’uomo, che proveniva da Viale delle Nazioni, all’altezza della rotatoria tra Via della Pace e Via Trieste ha perso il controllo del mezzo, precipitando a terra.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118, con ambulanza a auto con il medico a bordo. Dopo le prime cure sul posto, lo scooterista è stato ricoverato al Bufalini di Cesena in codice di media gravità.

Per stabilire la dinamica dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale di Ravenna.