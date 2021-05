C’è un patrimonio che si cela in tante case faentine e che potrebbe essere messo a disposizione della collettività, perché racconta almeno un secolo di storia della comunità manfreda: sono fotografie risalenti alla seconda metà del 19° secolo e alla prima metà del 20°; immagini che rischiano anche di fare una brutta fine in questi decenni dello scatto immediato e della condivisione con numeri ormai fuori controllo. Giuseppe Bellosi, studioso, antropologo e poeta, ma anche collezionista di libri, stampe, incisioni, lettere, manoscritti ha “salvato” molti anni fa dal banco di un mercatino d’antiquariato che si teneva in città “una raccolta di 48 fotografie di area faentina, databili dalla fine dell’Ottocento ai primi decenni del Novecento. Riprese in mano recentemente – racconta Bellosi – mi sono chiesto quale poteva essere la soluzione migliore per fare partecipe la nostra comunità”. Avendone poi trovato un’altra foto, ha chiesto consiglio all’amico Renzo Bertaccini, un autentico cultore della faentinità storica nella sua omonima “Bottega” di Corso Garibaldi 4, dove libri locali e di Romagna si fondono con libri d’arte e di ceramica in quella che è anche diventata una galleria d’arte.

“Non ci ho pensato tanto sopra e a Bellosi ho suggerito di donarle alla ‘Fototeca Manfrediana’ – racconta il libraio -: lui si è mostrato entusiasta, ho contattato i ragazzi della Fototeca, un bel gruppo di giovani e questa mattina abbiamo organizzato una piccola cerimonia di consegna nella mia Bottega, alla presenza del sindaco Massimo Isola che ha sempre avuto grande sensibiltà verso la storia e le tradizioni cittadine”.

Foto 3 di 3





Le immagini della raccolta sono di vario formato e ritraggono gruppi (ad esempio i bambini e le bambine della Parrocchia dei Santi Michele e Agostino nel giorno della Prima Comunione, il 28 aprile 1929), o singole persone: uomini, donne e bambini. Poche foto recano i nomi manoscritti delle persone ritratte. Gli studi fotografici faentini documentati dalla raccolta sono: Premiata Fotografia G. Cattani, Studio Artistico Fotografico V. Gorini, Premiato Stabilimento Antonio Pasini, Stabilimento Fotografico C. Mazzoni, Premiato Stabilimento Zaccaria, Fotografia Brini e Mazzoni, Premiato Stabilimento Fotografico Pasini e Borghi. Oltre alle foto degli studi faentini, vi sono foto eseguite da studi di altre città: Fotografia dell’Emilia (Bologna), Stabilimento Fotografico Casanova (Bologna), Pietro Rossi (Firenze), Estudio Fotografico G. Cappelli (Buenos Aires) con un ritratto della “Signora Giulia Bettoli sartina / Faenza”.

La Fototeca Manfrediana di Faenza, con sede presso il Dopolavoro, appare come il luogo giusto dove questo fondo fotografico potrà essere degnamente conservato e valorizzato. Sorta nel 1971 in occasione della mostra “Faenza 100 anni”, la Fototeca Manfrediana era composta all’epoca da una decina di fotoamatori desiderosi di collezionare, conservare e soprattutto condividere fotografie della “Faenza che fu”, realizzando altre mostre, editando libri e organizzando un archivio fotografico che conserva circa diecimila immagini della città di Faenza e che copre un arco temporale che va dal 1860 fino alla fine del Novecento. Oggi questa esperienza continua grazie ad un ideale passaggio di testimone avvenuto nel 2010 con l’arrivo di un nuovo gruppo di giovani volontari costituitosi poi nell’Associazione Culturale Fototeca Manfrediana. Nell’Archivio sono presenti diverse tipologie di materiali fotografici: lastre in vetro, pellicole negative e diapositive e stampe. Tutto questo patrimonio è stato raccolto grazie a numerose donazioni di fotografi e cittadini desiderosi di contribuire all’incremento della memoria storica collettiva della città. Nel 2018 la Fototeca Manfrediana ha avviato un progetto di valorizzazione, ancora in corso, che prevede il restauro, la digitalizzazione, la catalogazione e l’informatizzazione di tutti i supporti fotografici secondo gli standard ministeriali ICCD. Il frutto di questo importante intervento è poi messo a disposizione di tutti attraverso un portale di consultazione online, accessibile all’indirizzo archivio.fototecamanfrediana.it.

“Anche le fotografie donate da Giuseppe Bellosi saranno sottoposte a processo di miglioramento delle condizioni di conservazione – spiega il responsabile dell’archivio storico della Fototeca Gian Marco Magnani -, perché non sono eterne e i cassetti o le scatole dove normalmente vengono conservate dalle persone non sono luoghi idonei. Come tante altre immagini, le digitalizzeremo e le porteremo sul sito dell’archivio, dove a disposizione di tutti ce ne sono oltre tremila che raccontano Faenza nei decenni. Vi si possono vedere luoghi, edifici, monumenti; ora, con l’arrivo della donazione di Bellosi, inizieremo a passare alle persone”.

“Le foto donate da Bellosi raccontano la storia della società, dei laboratori fotografici, delle famiglie, della comunità – commenta il sindaco Isola, da undici anni titolare della delega alla cultura nel Comune, prima come vicesindaco e da settembre 2020 come primo cittadino -. Potere accedere facilmente a questa memoria è la grande opera della Fototeca Manfrediana, che è un’associazione privata, ma svolge un servizio pubblico. Infatti stiamo lavorando per dare alla Fototeca una solidità tale da potere svolgere pienamente la sua funzione pubblica”.

Contento di avere affidato in ottime mani le fotografie trovate in un mercatino, Giuseppe Bellosi lancia un’esortazione e un avvertimento: “Chiedo alle famiglie faentine di guardare negli angoli delle proprie case e di donare alla Fototeca immagini che col trascorrere degli anni magari non interessano più, perché occorre fare in modo che le foto che raccontano la storia della comunità faentina restino a disposizione di tutti. Può succedere, come è già capitato, che testimonianze di grande valore siano state acquisite altrove”. E’ il caso di fondo costituito da 12mila foto e migliaia di ore di registrazioni, frutto di anni e anni di lavoro che documentano la Romagna contadina e rurale, gli usi e i costumi di un popolo, la sua lingua, i suoi ricordi, che egli ha raccolto assieme al fotografo Giovanni Zaffagnini e che rischia ora di essere acquistato da un’università straniera.

A cura di RoC