“Passeggiata sotto le stelle” oltre l’orario del coprifuoco: pioggia di multe in centro storico a Ravenna

Sono circa quaranta le sanzioni elevate sabato sera in centro a Ravenna ad altrettanti cittadini contrari al coprifuoco che, come si poteva leggere in un volantino diffuso allo scopo di promuovere l’iniziativa, si sono dati appuntamento alle 21.30 a Porta Adriana, per poi partire alle 22, ora di inizio del coprifuoco, con la vera e propria “Passeggiata sotto le stelle”.

Come riporta Il Resto del Carlino in edicola oggi, l’ampio spiegamento di forze dell’ordine, 6 agenti della Polizia Locale, insieme a 6 della Polizia di Stato e 14 Carabinieri, organizzato dalla Questura di Ravenna per i dovuti controlli, hanno portato a multare anche un ristoratore del centro storico e tre suoi clienti, che attorno alla mezzanotte sono stati sorpresi a consumare un bicchiere di vino nei tavolini esterni del locale.

Le multe sono molto salate e ammontano a 400 euro, che scendono a 280 se pagate entro tre giorni.