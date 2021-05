A Bagnara di Romagna l’ultimo saluto a Federica Morsiani e al bimbo che portava in grembo

Si terranno oggi, martedì 11 maggio alle 9.45 i funerali di Federica Morsiani e di Andrea Montanari, il piccolo che la donna portava in grembo quando è morta nel sonno ad appena 38 anni e 32 settimane di gestazione, nella notte tra il 4 e il 5 maggio.

“L’affetto dimostrato in questi giorni da centinaia di persone per Federica, Andrea e le loro famiglie è stato tale da organizzare le esequie nel campo sportivo parrocchiale – informa il comune di Bagnara -, per poter accogliere in sicurezza anti-contagio, le tante persone che desiderano dare l’ultimo saluto a Federica ed Andrea e far sentire il sollievo della vicinanza e dell’affetto alle loro famiglie, in questo momento terribile”.

Si potrà accedere ai fossati per poter parcheggiare. “Al termine del funerale, lasceremo ai più intimi contatti delle famiglie, di accompagnare le salme alla tumulazione, per evitare assembramenti al cimitero”, termina la comunicazione dell’amministrazione comunale.