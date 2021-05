Esposto dell’AIDAA contro il veterinario ravennate: “Eutanasia o smisurata ricerca della morte?”

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha inviato un esposto alla Procura di Ravenna in merito agli animali sottoposti ad eutanasia dal veterinario di Ravenna indagato per 27 diversi capi di imputazione e al quale la polizia locale, su mandato della Procura della Repubblica di Ravenna, lo scorso 4 maggio aveva sottoposto a sequestro lo studio veterinario.

“L’esposto – spiegano dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – è rivolto al capo di imputazione relativo alla soppressione senza motivo di almeno 3 cani, 5 gatti ed un coniglio”.

L’ AIDAA chiede alla procura di indagare: “sulle modalità con cui sono stati uccisi questi animali, se veramente sono stati addormentati con un eutanasia seppure in maniera illecita, o se gli stessi non siano stati uccisi con metodi cruenti o altri metodi allo scopo di farsi pagare le somministrazioni di farmaci per l’eutanasia senza che gli stessi siano mai stati utilizzati visto che al veterinario viene contestato una smisurata ricerca della morte”.