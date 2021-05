Ubriaca, fa un incidente poi si allontana: 40enne faentina denunciata

Una quarantenne faentina è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’intervento delle Volanti, nel forlivese, è avvenuto a richiesta di un automobilista in transito, che avendo notato la pattuglia ferma sul ciglio della strada intenta a svolgere altri controlli, ha inteso segnalare il veicolo che lo precedeva affinché venisse identificata la conducente, che poco prima aveva procurato un lieve sinistro allontanandosi senza fornire i suoi dati.

Quando gli agenti hanno raggiunto il veicolo si sono immediatamente accorti che la donna alla guida presentava i sintomi dell’ebbrezza alcolica, per cui hanno richiesto l’intervento di una pattuglia della Polizia Stradale della Sezione di Forlì, per svolgere l’esame dell’alcoltest, che è risultato positivo e con livelli da segnalazione alla autorità giudiziaria. La patente è stata ritirata.