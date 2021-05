Un questionario online per sentire la voce dei cittadini di Castel Bolognese su strade, marciapiedi e incroci pericolosi

L’Amministrazione Comunale di Castel Bolognese ha lanciato una campagna di ascolto della durata di due settimane per individuare le maggiori criticità sui temi della sicurezza stradale, dell’abbattimento delle barriere architettoniche e del rifacimento del manto stradale.

A disposizione dei cittadini, per far sentire la propria voce, c’è un breve questionario, tramite il quale si possono segnalare le 3 principali criticità (incroci pericolosi, marciapiedi dissestati, strade da asfaltare ecc.). Al termine della rilevazione verrà poi pubblicato un report sulle segnalazioni pervenute.

Il termine per compilare il questionario è il 23 maggio 2021.

“Lanciamo questa campagna di ascolto delle segnalazioni perché nei prossimi mesi ci vogliamo impegnare in uno sforzo straordinario di messa in sicurezza della viabilità stradale e ciclopedonale e vogliamo farlo tenendo conto del maggior numero di segnalazioni – spiega il sindaco Luca Della Godenza -. Per questo invitiamo tutti coloro che lo vorranno a partecipare e a diffondere il questionario”.