MiMa. Al via gli ultimi due interventi programmati su Viale Matteotti e Viale Due Giugno

Al via gli ultimi due interventi programmati e concordati con le Associazioni di Categoria, Esercenti e Consigli di Zona, per l’ultimazione dei lavori su Viale Matteotti e Due Giugno.

Su Viale Due l’ultima tranche di lavori prevede in particolare la trasformazione del senso di marcia da “doppio senso” in “senso unico”, e per questo verrà modificata la segnaletica, inoltre verranno istallati anche cartelli per permettere ai turisti di raggiungere più agilmente gli esercenti, creando anelli di traffico tra Viale Matteotti e Due Giugno. Oltre all’istituzione della “zona 30” per entrambi i viali.

Inoltre sono stati previsti per Viale Matteotti abbellimenti e opere di miglioramento della ciclabile, tra questi interventi è prevista la installazione di paletti a bordo ciclabile per evitare che le portiere delle auto parcheggiate possano invadere il percorso ciclabile. Altro intervento sarà il posizionamento di alcuni para vista per i cassonetti per schermarli e renderli esteticamente più belli alla vista.

La dichiarazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici Enrico Mazzolani: “Andiamo così a completare gli interventi programmati per questa area prima dell’estate, come avevamo promesso e concordate con le Attività Economiche e i Consigli di Zona. Un intervento che renderà più piacevole la percorrenza di queste vie da parte di pedoni e ciclisti, oltre ad aver reso i viali esteticamente più attuali e conformi. Un investimento per questo Comune di ulteriori 128 mila euro.”