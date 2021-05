Il municipio e la Torre dell’Orologio di Massa Lombarda si illuminano di verde per la Giornata internazionale dell’infermiere

In vista della Giornata internazionale dell’infermiere, che ricorre oggi, mercoledì 12 maggio, il Municipio e la Torre dell’Orologio di Massa Lombarda si illumineranno di verde per ricordare questa data.

“Per il calendario quella dedicata agli infermieri è solo una ‘Giornata’, ma per tutti noi non esiste una sola data per ricordare il loro insostituibile operato – spiega il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi -. Ricordiamo ogni giorno il loro impegno, svolto sempre con passione, perché ogni giorno il personale sanitario è al lavoro per noi, per chi ha bisogno di cure. L’illuminazione di alcuni luoghi simbolo di Massa Lombarda è un simbolo di speranza e rinascita, un piccolo gesto per ringraziare tutti loro”.