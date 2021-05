Rapinata la filiale della Cassa di Ravenna di Via Marche a Ravenna. Erano circa la 12.30 quando due uomini a volto coperto, sembra indossando maschere di carnevale, dopo essere entrati nella filiale hanno immobilizzato due dipendenti, per poi impadronirsi di 5 mila euro in cassa e darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

E’ stata una cliente della banca, entrata in filiale poco dopo la rapina, a liberare le due donne, legate con delle fascette da elettricista. Immediato l’intervento dei carabinieri che ora, grazie alle immagini registrate dalle telecamere della banca, cercheranno di raccogliere indizi per risalire ai due rapinatori.