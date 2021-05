“Caporalato: la schiavitù del XXI secolo”: se ne parla online sulla pagina fb del Comune di Castel Bolognese

“Quando l’economia circolare e green fa bene due volte” è il titolo del tema che si affronterà giovedì 13 maggio alle ore 20.30 in diretta Facebook dalla pagina del Comune di Castel Bolognese.

La conferenza fa parte di un ciclo di incontri informativi e formativi per sensibilizzare la comunità sulle varie dimensioni del caporalato, promosso dall’assessorato alla legalità del Comune di Castel Bolognese, in collaborazione con Libera Romagna, Black Lives Matter Gruppo di Ravenna, Casa delle Donne di Ravenna, Amnesty Ravenna, Villaggio Globale soc.coop Ravenna.

Relatori della serata Yvan Sagnet, Presidente dell’associazione NO CAP, nominato Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella, rappresentate simbolico della battaglia civile, sindacale, politica per i diritti dei lavoratori migranti in agricoltura, e Maria Luisa Terenzio imprenditrice di agricola- Prima Bio.

“Attraverso le loro testimonianze ci aiuteranno a diffondere una cultura del rispetto dei diritti umani di chi lavora ma anche del consumatore” commenta Ester Ricci Maccarini, vice-sindaca e assessora alla legalità. “Piccoli passi che vanno verso la direzione giusta”.

Modera l’incontro Carlo Garavina, Libera sez. di Ravenna, e Mercedes Nicoletti, Libera sez. di Rimini.