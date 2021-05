Per la giornata di oggi, giovedì 13 maggio, le previsioni meteo di arpae.it indicano in provincia di Ravenna al mattino sulla costa nuvolosità variabile, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse; nel pomeriggio tendenza ad attenuazione della nuvolosità con piogge in esaurimento; dalla sera sulla costa nuvolosità variabile, sui rilievi tendenza ad attenuazione della nuvolosità.

Temperature minime del mattino comprese tra 11° sui rilievi e 14° sulla costa. Temperature massime pomeridiane comprese tra 17° sui rilievi e 20° sulla costa.

Velocità massima del vento compresa tra 40 (sulla costa) e 52 km/h (sui rilievi). Mare calmo sotto costa mosso al largo.