L’ambulatorio del Podium a Ravenna non deve chiudere. Appello ai medici per trasferirsi nell’ambulatorio di quartiere

L’ambulatorio del PODIUM rischia di chiudere per mancanza di medici… Infatti dal 17 maggio prossimo il medico che sostituisce il dott. Claudio Benedetti recentemente scomparso si trasferirà in un altro studio. Millecinquecento persone saranno costrette a cambiare medico e soprattutto a cambiare ambulatorio. La maggior parte dei pazienti è costituita da anziani; questo si traduce in un disagio notevole in quanto gli ambulatori più vicini distano qualche km dal PODIUM e comunque sono tutti fuori dal nostro quartiere

L’ASL sta spedendo lettere ai pazienti in questione invitandoli a cambiare Medico di Base dichiarando che non ci sarà un sostituto nell’ambulatorio di Via dei Poggi. Noi del Comitato Cittadino siamo venuti a conoscenza della cosa tramite i cittadini interessati e tramite la puntuale informazione della farmacia. Ci siamo attivati presso l’ASL per avere ulteriori informazioni ma abbiamo avuto risposte interlocutorie.

La nostra preoccupazione riguarda anche il futuro della nostra farmacia che potrebbe essere compromesso dall’assenza di un ambulatorio medico nelle vicinanze. Ad oggi stiamo sperando nell’arrivo di un sostituto nell’ambulatorio del nostro quartiere. A tal proposito facciamo un appello pubblico a tutti i medici per trovare chi fosse disponibile a trasferirsi nel nostro ambulatorio di quartiere del PODIUM di Via dei Poggi.

Marco Barlotti – Presidente del Comitato Cittadino Zona Poggi – Antica Milizia

Marco Alici – Vicepresidente del Comitato Cittadino Zona Poggi – Antica Milizia