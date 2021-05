L’hub vaccinale di Ravenna lascerà il Pala de Andrè: da fine agosto si sposterà nella zona dell’ESP

Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori, questa mattina all’inaugurazione del nuovo reparto di Terapia Antalgica dell’ospedale di Ravenna: l’hub vaccinale ravennate lascerà la sua attuale sede al Pala de Andrè per trovare collocazione in un capannone che si trova nell’area del centro commerciale ESP a Borgo Montone.

“Abbandoneremo il Pala de Andrè perché questo verrà recuperato alle sue funzioni – ha spiegato Carradori -. Non è compatibile con un’attività continuativa come quella di cui noi abbiamo necessità e che coinvolge giornalmente una enorme quantità di popolazione. Tutto avverrà entro la fine di agosto”.

“Da tempo e, in parte, senza successo, abbiamo cercato sedi alternative – ha aggiunto Carradori -, sia per avere una prospettiva temporale più lunga di quella che sapevamo ridotta del Pala de Andrè, sia per ottenere le migliori condizioni da strutture non pensate per altre funzioni. Il Pala de Andre ha per noi e per la proprietà dei costi che dipendono dalla sua struttura. Abbiamo fatto un’indagine di mercato e recentemente abbiamo avuto diverse offerte, che l’ufficio tecnico e chi si occupa di logistica nell’ambito della campagna vaccinale hanno valutato, arrivando ad individuare quella che massimizza le nostre necessità di dimensioni, accessibilità, parcheggi e spazi per garantire il rispetto di tutti gli step necessari (identificazione e lista di attesa, fase di anamnesi, somministrazione, attesa post vaccinale”.

“La scelta è ricaduta su una struttura collocata nell’ambito del centro commerciale ESP, che si trova in prossimità dell’ospedale, con una logistica accettabile – ha concluso il direttore generale -. Nelle prossime settimane verranno date alla proprietà le indicazioni generali perché possa allestirlo così come a noi serve, in modo da renderl0 disponibile a partire dalla fine di agosto”.