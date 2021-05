Lugo. In via Bedazzo inaugurazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco

Oggi sabato 15 maggio, in via Bedazzo 38/B a Lugo con inizio alle ore 16:00, inaugura

la nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco alla presenza del Sottosegretario di Stato

On. Carlo Sibilia, del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della

Difesa Civile Prefetto Laura Lega, del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Fabio

Dattilo, del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per l’Emilia Romagna Ing. Michele De

Vincentis, del Prefetto di Ravenna Dott. Enrico Caterino, del Presidente della Provincia Michele

de Pascale, del Sindaco di Lugo, Davide Ranalli. Impartirà la benedizione S.E. Mons. Giovanni

Mosciatti, Vescovo della Diocesi di Imola. La cerimonia terminerà per le ore 17.30.

Il distaccamento di Lugo, che si sposta dalla attuale sede che occupava sin dal 1965, fa capo all’organizzazione territoriale del Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna, che è presente nel territorio della provincia, oltre che nel capoluogo, anche nei Comuni di Faenza, Cervia, nel sedime portuale di Ravenna, nel comune di Casola Valsenio, con un distaccamento volontario, oltre a poter contare su un Nucleo di Specialisti Sommozzatori nella sede centrale di Ravenna.

L’articolazione delle sedi sul territorio è garanzia di una presenza maggiormente ramificata

dei Vigili del Fuoco e, quindi, di un servizio tempestivo ed efficace. In particolare il distaccamento di Lugo, per il quale le statistiche riportano un incremento degli insediamenti industriali, commerciali e residenziali nelle aree sia urbane sia extraurbane, effettua interventi di soccorso tecnico urgente su un’area di circa 429,90 Km2, a servizio di una popolazione di circa 96.135 abitanti, interessando il territorio di quasi la metà dei 18 Comuni della Provincia (Lugo, Conselice, Massa Lombarda, S. Agata sul Santerno, Bagnara di Romagna, Cotignola, Bagnacavallo, Fusignano e parte del Comune di Alfonsine).

Nell’ultimo triennio, sono stati effettuati dal distaccamento di Lugo 1.214 interventi nel 2018, 1321 interventi nel 2019 e 1139 nel 2020; dati che confermano l’importanza strategica del presidio sul territorio.

La nuova ubicazione della sede permette peraltro tempi di intervento massimi stimati, in tutto il territorio di competenza, non superiori a 20 minuti, garantendo un servizio tempestivo ed efficace, in linea con le direttive del Corpo Nazionale.