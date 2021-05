Bcc e molti cittadini russiani hanno donato una nuova ambulanza alla Pubblica Assistenza di Russi

È stata inaugurata ieri, sabato 15 maggio, di fronte alla sede della Pubblica Assistenza di Russi, in piazza Farini, una nuova ambulanza donata dalla banca Bcc ravennate forlivese e imolese unitamente al contributo di moltissimi cittadini russiani. Oltre al presidente della PA Enrico Castellari e ad alcuni dei volontari dell’associazione, erano presenti alla cerimonia anche il sindaco di Russi Valentina Palli, l’assessore Monica Grilli, il vice parroco Don Stanislao Rafalko, il diacono permanente Giulio Donati che ha impartito la benedizione nonché alcuni rappresentanti della Bcc.

La nuova ambulanza è entrata in servizio in sostituzione di una più vecchia, dismessa per raggiunti limiti di età di immatricolazione. Il parco veicoli a disposizione dell’associazione rimane perciò invariato con tre ambulanze e sette autovetture. Dall’associazione e dal suo presidente giungono ancora una volta i ringraziamenti verso tutti gli enti e tutti i cittadini che, con le loro donazioni, permettono alla Pubblica Assistenza di proseguire il proprio cammino e di essere al disposizione della cittadinanza nel momento del bisogno.