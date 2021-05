Lutto nella Diocesi di Faenza: muore don Antonio Bandini, parroco a Villa Prati

Il Vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana, S.E. Mons. Mario Toso, il Vescovo emerito S.E. mons. Claudio Stagni e tutto il presbiterio diocesano annunciano la morte nella serata di sabato 15 maggio di don Antonio Bandini, parroco di Villa Prati (Bagnacavallo). La santa Messa di esequie sarà celebrata martedì 18 maggio alle ore 11 alla chiesa di San Michele di Bagnacavallo, presieduta dal Vescovo monsignor Mario Toso.

Don Antonio Bandini nasce a Fognano di Brisighella il 21 giugno 1939 e viene ordinato presbitero l’8 giugno 1963. E’ stato vicario cooperatore della parrocchia di S. Giuseppe in città. Nel 1966 diviene vicario parrocchiale della parrocchia di S. Michele e di S. Pietro Apostolo in Bagnacavallo. Il 15 ottobre 1988 viene nominato canonico onorario della Collegiata di S. Michele Arcangelo in Bagnacavallo. L’11 settembre 1997 viene nominato amministratore parrocchiale della parrocchia di S. Maria in Boncellino e il 16 febbraio 1999 amministratore parrocchiale di S. Maria della Pace in Bagnacavallo, ora soppressa. Il 9 settembre 2000 diviene parroco della parrocchia di S. Giuseppe in Villa Prati.