Il governo ha deciso: il coprifuoco passa ora alle 23, dal 7 giugno alle 24 e dal 21 giugno sarà tolto

Si è riunita oggi la cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi, che ha stabilito un nuovo piano d’azione per le riaperture, che, a quanto si apprende da fonti di governo, è stato approvato all’unanimità. Il Consiglio dei Ministri è ora chiamato a varare il decreto con le nuove misure. La notizia è rilanciata dall’Ansa.

COPRIFUOCO – Il coprifuoco sarebbe spostato alle ore 23 forse già da domani. Poi dal 7 giugno coprifuoco spostato alle 24. Dal 21 giugno, secondo la medesima proposta, invece ci sarebbe il superamento totale del coprifuoco.

RISTORANTI – Dal 1° giugno i ristoranti e i bar potranno aprire a pranzo e a cena anche al chiuso.

MATRIMONI – I matrimoni potranno ripartire dal 15 giugno, ma con il “green pass”, e cioè certificazione di vaccinazione o tampone, per i partecipanti.

PALESTRE – PISCINE – PARCHI A TEMA – Aperture delle palestre il 24 maggio, quella delle piscine al chiuso il 1° luglio. Secondo la stesso cronoprogramma l’apertura dei parchi tematici è prevista il 15 giugno.

CENTRI COMMERCIALI E MERCATI – Gli esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive riapriranno dal 22 maggio, nel primo weekend successivo al decreto legge Covid.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE – La presenza di pubblico, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi al termine della cabina di regia, è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive dal 1° giugno all’aperto e dal 1°luglio al chiuso nei limiti già fissati (capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso), e non più limitatamente alle competizioni di interesse nazionale.

DISCOTECHE – Le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso, restano sospese.