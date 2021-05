Nuovo Sindacato Carabinieri. A Ravenna visita del Segretario Regionale Armando De Angelis

La Segreteria del Nuovo Sindacato Carabinieri Emilia Romagna nella giornata del 17 maggio ha visto tutti i Segretari Generali attivi nel territorio. Ravenna con il Segretario Regionale generale Armando De Angelis per la costituzione di parte civile nel processo contro tre persone per l’omicidio di un carabiniere nel 1987; In terra modenese, la Segreteria, chiamata dai numerosi iscritti, ha da loro raccolto le esigenze che interessavano il benessere del personale, che sono state oggetto di attento studio e approfondita analisi nel proficuo confronto avvenuto tra il Comandante della Compagnia di Carpi, il segretario Generale Aggiunto Morgese e il Segretario Regionale Di Virgilio.

La Segreteria ha ricevuto una affabile e sobria accoglienza a cui é seguito un cordiale scambio di punti di vista su alcune tematiche, tra le quali la mensa, che si è protratto per 60 minuti nell’efficiente e moderna struttura dell’Arma locale. Sul punto Morgese riferisce: dobbiamo fare davvero i complimenti al comandante di compagnia per la grande attenzione che ha posto nel “costruire” l’area per ascoltare le fasce deboli e i minori. Prosegue Di Virgilio: “attenderemo dai Segretari Provinciali Loparco e Berni gli sviluppi e le valutazioni che farà l’amministrazione sulle problematiche esposte, ma siamo fiduciosi in una favorevole convergenza”.

L’attività sindacale é proseguita in Modena con incontri con il comandante del Norm prima e il Comandante Provinciale poi. Anche qui si é registrata un’ accoglienza cordiale, serena e ben disposta del comandante provinciale e del suo staff . L’osmosi si é protratta per circa due ore ed ha riguardato tutte le tematiche relative al benessere del personale di quella provincia.