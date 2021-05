Ravenna. Perde il controllo della moto in via Argine sinistro Montone: centauro trasportato al Bufalini

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 17.30, in via Argine sinistro Montone, all’altezza di San Marco. Dalle prime informazioni un motociclista ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. Non risultano coinvolti altri veicoli.

Sul posto è giunto il personale del 118 che ha trasportato l’uomo in elimedica, con un codice di media gravità, all’ospedale Bufalini di Cesena. Il motociclista presentava una ferita al ginocchio.

Sul luogo dell’incidente per i rilievi è giunta la Polizia municipale.