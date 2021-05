Ravenna. Le mozioni approvate e respinte nel Consiglio comunale del 18 maggio

Nella seduta di ieri 18 maggio (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc ) si è svolta la seduta del consiglio comunale di Ravenna.

Approvato ordine del giorno su candidatura al Nobel per la Pace dei sanitari italiani impegnati nella lotta contro il covid-19

E’ stato approvato l’ordine del giorno dal titolo “Sanitari italiani impegnati contro il covid-19 candidati al Nobel per la Pace”, (documento allegato Premio Nobel sanitari impegnati pandemia), presentato e illustrato da Daniele Perini, capogruppo Ama Ravenna.

L’ordine del giorno è stato approvato con 19 voti favorevoli (gruppi di maggioranza, Lista per Ravenna, il consigliere Marco Maiolini del gruppo Misto, Ravenna in Comune), 8 contrari (CambieRà, Forza Italia, La Pigna, Lega nord, il consigliere Emanuele Panizza del gruppo Misto).

Sono intervenuti: Emanuele Panizza (gruppo Misto), Fiorenza Campidelli (Pd), Alberto Ancarani (Forza Italia), Veronica Verlicchi (La Pigna), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

Approvato all’unanimità ordine del giorno su “Rinaldo da Concorezzo: un garantista ante litteram che merita di essere ricordato a Ravenna”

E’ stato approvato l’ordine del giorno dal titolo “Rinaldo da Concorezzo: un garantista ante litteram che merita di essere ricordato a Ravenna”, (documento in allegato 21-05-19 odg su Rinaldo da Concorezzo), presentato e illustrato da Daniele Perini, capogruppo Ama Ravenna. Il documento è stato approvato all’unanimità.

Sono intervenuti: Alberto Ancarani (Forza Italia), Marco Maiolini (gruppo Misto), Andrea Vasi (Pri), Emanuele Panizza (gruppo Misto), Veronica Verlicchi (La Pigna), Nicola Pompignoli (Lega nord), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

Respinta mozione “Per la messa in sicurezza della via Dismano a Ponte Nuovo”

Il Consiglio ha respinto la mozione “Per la messa in sicurezza della via Dismano a Ponte Nuovo” (documento allegato Messa in sicurezza via Dismano ), presentata e illustrata dalla consigliera Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna.

Il documento è stato respinto con 18 voti contrari (gruppi di maggioranza), 11 voti favorevoli (CambieRà, Forza Italia, La Pigna, Lega nord, Lista per Ravenna, gruppo Misto, Ravenna in Comune).

Sono intervenuti: Roberto Fagnani, assessore ai Lavori pubblici; Maria Cristina Gottarelli (Pd), Marco Maiolini (gruppo Misto).