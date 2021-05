Giovanni Maiorana nuovo Segretario di Sezione per la Compagnia Carabinieri Ravenna per il N.S.C.

Giovanni Maiorana è il nuovo Segretario di Sezione eletto per la Compagnia dei Carabinieri di Ravenna per il Nuovo Sindacato Carabinieri (N.S.C.).

Come primo atto del suo insediamento, Giovanni Maiorana sente il dovere di rimarcare lo stretto bisogno di richiedere degli interventi sul delicatissimo tema dei ‘suicidi’ tra i lavoratori in divisa del comparto “difesa/sicurezza”. “È indispensabile – afferma – l’introduzione di pool dedicati, con competenze specifiche plurime, sia a livello ministeriale che sul territorio, ai livelli delle province, che analizzino, monitorino, assistano e intervengano direttamente in favore dei lavoratori “esposti”, verso i quali non conseguano le temute emarginazioni o penalizzazioni, molto note per svariate ragioni”.

“Occorre lavorare sulle competenze per prevenire e individuare, oltre che arginare e interrompere, i potenziali fattori di rischio – spiega il nuovo Segretario – . La realtà europea moderna, impone un adeguamento della realtà lavorativa dei militari e poliziotti, che si basi su presupposti, percorsi e obiettivi in grado di elevare decisamente, coerentemente e fattivamente le qualità professionali ai vari livelli e la gestione delle risorse, ivi incluse quelle umane. La storia invece, è importante per non commettere gli errori del passato. L’obiettivo deve essere la reale convergenza degli interessi pubblici di servizio con i diritti, le esigenze e le garanzie per i “lavoratori in divisa”, che sia scevro da ipocrisie, opportunismi e rinunce alle responsabilità”.

A ciò, il Segretario Maiorana intende rimarcare l’urgenza di favorevoli compensazioni economiche previdenziali, per la mancata introduzione della cd. “pensione integrativa”. Conclude Maiorana ringraziando il Segretario Provinciale Vittorio La Porta e i membri del Consiglio Direttivo Provinciale: Domenico Saputo (Lugo) – Roberto Sciamanna (Cervia) – Scirpoli (Faenza), per l’incarico ricevuto e assicura che contribuirà con ogni energia possibile alla tutela dell’Associazione Sindacale e dei suoi iscritti.