Il Giro d’Italia passa in Bassa Romagna. Le modifiche alla viabilità per venerdì 21 maggio

Venerdì 21 maggio la tredicesima tappa del Giro d’Italia, Ravenna-Verona, attraverserà il territorio della Bassa Romagna. Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva, saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità nei territori di Bagnacavallo, Alfonsine, Lugo, Conselice.

La strada statale 16 / via Reale sarà chiusa completamente al traffico dalle 10 alle 13.15 circa, da Glorie fino al ponte sulla Bastia di Lavezzola. Saranno creati dei varchi di attraversamento per consentire il deflusso del traffico lungo il percorso. I varchi verranno chiusi indicativamente un’ora prima del passaggio previsto della gara ciclistica e in ogni caso su disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza.

Si raccomanda di organizzare per tempo gli spostamenti, in quanto ci potrebbero essere difficoltà anche su strade secondarie alternative dovute a un maggior carico del traffico veicolare.