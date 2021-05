Il relitto della Berkan B sarà rimosso entro l’estate. L’intervento rientrerà fra le opere dell’Hub Portuale Ravenna

Il relitto della Berkan B – la nave che si è spezzata in due nell’ottobre del 2017 nella Piallassa Piomboni rilasciando in valle sostanze inquinanti – sarà rimosso entro l’estate dal Consorzio Stabile Grandi Lavori che si è aggiudicato il bando per la realizzazione delle opere dell’Hub Portuale Ravenna. L’importo dell’operazione sarà di 9 milioni di euro. La notizia è riportata questa mattina sulla cronaca locale del Corriere Romagna, la fonte è l’Autorità di Sistema Portuale Ravenna che avrebbe deliberato una variante al contratto e trovato un accordo con il general contractor dell’Hub Portuale – il Consorzio Stabile Grandi Lavori con Rcm costruzioni del Gruppo Rainone, impresa principale, insieme a Fincosit e con la belga Dredging International – che farà le nuove banchine e scaverà i fondali per un importo considerevole, che sfiora i 200 milioni di Euro. La variante consentirà di recuperare anche il relitto.

Un precedente incarico per il recupero della Berkan B era stato assegnato a Micoperi, ma era stato revocato per via di un contenzioso che si era aperto sui costi dell’operazione. Sulla questione della Berkan B e sulla posizione dei vertici di Autorità Portuale in merito all’accusa di inquinamento ambientale in ottobre si pronuncerà il Gup del Tribunale di Ravenna, che nei giorni scorsi ha ammesso al processo cinque associazioni ambientaliste.