Nuovi eventi per i giovani, il sindaco di Lugo, Davide Ranalli incontra gli studenti

Mercoledì 19 maggio il sindaco di Lugo Davide Ranalli, insieme agli assessori alle Politiche giovanili Anna Giulia Gallegati e alla Scuola Luigi Pezzi, ha incontrato in Rocca i rappresentanti degli studenti del Liceo e del Polo tecnico professionale di Lugo.

L’incontro è stato voluto dall’Amministrazione comunale per ascoltare i desideri dei ragazzi più giovani e coinvolgerli nell’organizzazione di nuove iniziative pensate apposta per loro. Nel corso dell’incontro si è infatti parlato di eventi e progetti futuri da svolgere all’aperto in diversi spazi della città per consentire ai più giovani un ritorno in sicurezza alla socialità dopo le difficoltà vissute nell’ultimo anno di pandemia.

“L’emergenza sanitaria purtroppo ha pesantemente modificato la vita dei ragazzi – spiegano Davide Ranalli e gli assessori Anna Giulia Gallegati e Luigi Pezzi -, che sono stati costretti ancora una volta alla didattica a distanza e a rinunciare per oltre un anno alla loro normale socialità. A loro più di tutti sono stati chiesti sacrifici enormi, per questo riteniamo doveroso coinvolgerli per capire le loro esigenze e sapere quali progetti e spazi della nostra città possano essere utili per loro”.

L’Amministrazione comunale e gli studenti hanno dialogato su possibili eventi – dallo sport alla musica – da organizzare in estate e nei mesi successivi in diversi luoghi del centro e delle frazioni di Lugo. Inoltre, si è condivisa la necessità di programmare nuovi incontri con cadenza regolare per proseguire questo dialogo e concretizzare al più presto i nuovi progetti pensati apposta per i giovani.