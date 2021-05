Porto di Ravenna, sequestrati oltre 2.100 giocattoli provenienti dalla Cina non conformi a norme Ue

Nei giorni scorsi, a seguito dell’attività congiunta di analisi delle merci in arrivo presso il terminal container del Porto di Ravenna, i funzionari ADM dell’Ufficio di Ravenna in collaborazione con i militari della 2° Compagnia della Guardia di Finanza di Ravenna hanno sottoposto a controllo doganale un container proveniente dalla Cina per un totale di 208 cartoni contenenti 2.196 giocattoli elettrici tra droni, macchine radiocomandate, elicotteri e fucili con luci e suoni.

Dopo aver attestato che l’importatore aveva fornito una documentazione incompleta circa la prescritta certificazione comunitaria di sicurezza dei prodotti (“CE”), l’intera spedizione è stata sottoposta a sequestro amministrativo con sospensione dello svincolo doganale, provvedendo nel contempo ad effettuare la segnalazione al M.I.S.E., quale Autorità di vigilanza sul mercato.

Nel contempo nei confronti dell’importatore italiano, una società della provincia di Ravenna, è stata comminata una sanzione amministrativa.

In merito a tali episodi, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli e la Guardia di Finanza nei mesi scorsi hanno promosso la campagna social “NON SI GIOCA CON LA SALUTE DEI BAMBINI” che ha avuto come testimonial noti volti del mondo sportivo e dello spettacolo che hanno prestato la loro immagine per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione.