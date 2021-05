Riaperture dei parchi tematici: il Safari Ravenna pronto ad aprire le porte al pubblico

Il Safari Ravenna riapre sabato 22 maggio ed è pronto a ripartire in totale sicurezza e con numerose novità.

“Nonostante i ritardi per la riapertura e le difficoltà legate a questo difficile periodo – dicono da Safari Ravenna -, il Parco ravennate, in qualità di giardino zoologico, ritorna e lo fa in continuità con la sua mission volta alla tutela e alla conservazione della biodiversità, con lo scopo di proteggere e conservare la fauna selvatica e in particolare le specie minacciate di estinzione. Diversi infatti i programmi e le collaborazioni a livello Europeo con Istituti di ricerca e Giardini zoologici”.

“Sebbene il momento complesso non abbia consentito una facile gestione – dichiara Osvaldo Paci, direttore del parco -, abbiamo continuato ad investire in progetti di questo tipo. Diversi i programmi EEP (Eaza ex situ programmes) in atto, volti a preservare la conservazione di specie minacciate in cattività, attraverso il regolare scambio tra giardini zoologici. Inoltre siamo diventati partner di Turtle Island, centro di eccellenza in Austria per la difesa, il mantenimento e la salvaguardia di esemplari rari di tartarughe e infatti nel nostro acquario si potranno ammirare specie straordinaria provenienti da questa struttura”.

Il parco ha anche altre novità da mostrare al pubblico. Prima fra tutte, diverse nuove nascite registrate proprio in queste ultime settimane: Fabiola, una piccola di alpaca, il simpaticissimo Lillo, cucciolo di Giraffa, Checco il cammellino e l’ultimo nato, Dante, una meravigliosa zebrina “che ci consente di celebrare anche al nostro Parco i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta”. Inoltre, i visitatori troveranno anche una nuovissima area destinata ad accogliere 4 esemplari di coccodrillo del Nilo all’interno della zona pedonale.

La visita del Parco si svolge in totale sicurezza, all’aperto in una superficie di oltre 120.000 mq. All’ingresso e nella mobilità interna al Parco vengono osservate tutte le normative previste al fine di evitare il contagio da Covid-19. Al fine di dare esecuzione a tutti i protocolli di sicurezza tutto il personale è stato formato affinché richiami all’applicazione del protocollo i visitatori presenti.

“Siamo felici di poter finalmente dare avvio a questa stagione, in particolare per tutti i nostri dipendenti che non vedevano l’ora di poter tornare a lavorare. Sono infatti circa 80 tra dipendenti e collaboratori esterni, le persone coinvolte per l’avvio della stagione e tra questi, abbiamo volutamente scelto di dare precedenza alle Donne e madri, che sono state tra le categorie più colpite dall’emergenza sanitaria legate al covid-19. Vedere durante i nostri colloqui la gratitudine nei loro occhi è stato motivo di orgoglio e speriamo solo che questa possibilità possa crescere ancora” conclude Paci.