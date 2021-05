Rubano in un negozio del centro storico: denunciate due giovani a Ravenna

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà due cittadine bosniache di 20 e 25 anni, per il reato di furto. Nel pomeriggio di martedì scorso, una Volante della Questura di Ravenna è intervenuta in via Diaz, presso un negozio per la vendita di cosmetici e prodotti per la casa.

Sul posto era già presente una pattuglia della U.O.P.I. (Unità Operative di Primo Intervento della Polizia di Stato) che poco prima, mentre stava transitando in quella via, era stata fermata da una commessa del negozio.

La dipendente dell’esercizio commerciale aveva infatti indicato ai poliziotti due donne, che si stavano allontanando a piedi, come probabili artefici di un furto. I poliziotti, dopo aver raggiunto le due, già note alle forze dell’ordine, le hanno trovate con due teli, che poco prima erano stati sottratti dal negozio. La merce è stata restituita all’esercente e le giovani denunciate all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto.