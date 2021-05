Scuole superiori ravennati chiuse per il Giro d’Italia. Diffida dei genitori contro la Dad: “Decisione insensata e illegittima”

La decisione di sospendere le lezioni in presenza nelle scuole superiori venerdì 21 maggio per il passaggio del Giro d’Italia a Ravenna non è piaciuta ai gruppi “Persone contro la dad” e “Rete nazionale scuole in presenza” di Ravenna, che hanno quindi deciso di presentare una diffida formale a Comune, Regione, Ufficio Scolastico Regionale, Ministro dell’Istruzione e Garante per l’infanzia in Emilia-Romagna.

Monica Ballanti, portavoce di Persone contro la DaD Ravenna Rete Nazionale Scuole in Presenza – Ravenna, chiede “l’immediata revoca di tale insensata, discriminatoria ed illegittima decisione”.

“La chiusura al traffico è stata disposta nella città di Ravenna il 21.05.2021 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e si rappresenta che la quasi totalità delle classi delle scuole superiori effettua l’orario 8.00 – 13.00, per cui la scuola in presenza non determina in alcun modo un pregiudizio al passaggio del Giro d’Italia. Si censura l’attività dell’Amministrazione locale che pone in essere l’ennesimo provvedimento discriminatorio e lesivo dei diritti dei minori che sono gli unici costretti in Dad, mentre uffici, esercizi commerciali, fabbriche ed ogni altra attività resterà aperta nonostante il passaggio del Giro d’Italia” spiega la Ballanti.

“Ancora una volta vengono spudoratamente ed impunemente violati i diritti dei minorenni, che da fine ottobre a fine aprile hanno frequentato le scuole superiori in presenza appena 18 giorni ed ancora oggi restano in Dad al 50% molte classi (in particolare 2°-3°-4° superiore), nonostante la riapertura di tutte le attività ed il calo dei contagi – prosegue -. L’amministrazione della nostra città e della nostra regione mostra nuovamente il più totale disinteresse per il diritto all’istruzione in presenza dei minorenni e continua ad accanirsi contro la scuola utilizzando ogni più puerile pretesto per chiudere le scuole”.

“L’Emilia-Romagna vanta il triste primato europeo ed italiano di giorni di chiusura delle scuole (insieme a poche altre regioni quali Campania, Puglia e Umbria) anche in zona arancione ed ancora oggi quando nel resto d’Europa e d’Italia tutte le scuole, anche le superiori, sono aperte al 100% – sottolinea -. Questo accanimento irragionevole ed illegittimo contro la scuola non è più tollerabile per cui s’invitano formalmente le istituzioni tutte ad intervenire in difesa dei diritti dei minori disponendo l’immediata riapertura di tutte le scuole, anche superiori, al 100% sia il 21.05.2021 a Ravenna, sia fino alla fine dell’anno scolastico e anche per i prossimi anni scolastici in tutta l’Emilia-Romagna”.

“La scuola non deve chiudere mai ed in tutti i casi deve essere l’ultima a chiudere e la prima a riaprire, mentre ancora una volta è l’unica a chiudere ed a non riaprire – conclude – . Lo stesso Ministro Bianchi in visita a Ravenna il 15 maggio u.s. è parso profondamente stupito ed amareggiato alla notizia della prosecuzione della chiusura delle scuole nella nostra regione e dell’applicazione di un protocollo sanitario discriminatorio che penalizza solo gli studenti. Questa lettera, si ribadisce, vale come ferma diffida affinché venga disposta l’immediata revoca della chiusura delle scuole il 21.05.2021 a Ravenna, nonché l’immediata e definitiva riapertura di tutte le classi di ogni scuola di ordine e grado in presenza al 100% in Emilia-Romagna.”