Spaccio di eroina in zona stazione: due uomini in arresto a Ravenna

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri di Ravenna hanno arrestato nei pressi della stazione ferroviaria due persone, un nigeriano 46 enne e un italiano 74 enne, già conosciuti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente, nonché di materiale vario per il confezionamento della droga.

In particolare, i due sono stati osservati alcuni giorni dai militari dopo aver destato sospetti per i loro movimenti in zona stazione fin quando i carabinieri hanno documentato uno scambio di una busta con del denaro e hanno proceduto a identificarli per poi arrestarli. L’immediato fermo con perquisizione ha permesso di rinvenire circa 600 grammi di eroina nella busta detenuta dal 74enne, più un bilancino a casa e circa 500 Euro nelle tasche del 46enne.

Nella mattinata di oggi, dopo la convalida dell’arresto, il Giudice, al termine del “rito per direttissima”, ha disposto la custodia cautelare in carcere per il46enne e la misura degli arresti domiciliari per il 74enne.