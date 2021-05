SS 16, Variante di Alfonsine: in direzione Ravenna chiusa al traffico per ripavimentazione

Anas fa partire i lavori di ripavimentazione sulla SS 16 Adriatica, nel tratto denominato “Variante di Alfonsine”. La strada da sabato 22 maggio sarà chiusa al traffico in direzione Ravenna e sarà chiuso anche lo svincolo in ingresso posizionato al km 5,100.

Il tutto è necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino del manto stradale.

Il tratto di strada sarà dunque chiusa al transito in direzione Ravenna, con deviazione del traffico su viabilità comunale. La limitazione non si applica ai residenti di via Cuorbalestro.

Contestualmente sarà chiuso al traffico lo svincolo in ingresso posto al km 5,100 sempre per chi viaggia in direzione Ravenna.

La modifica alla circolazione sarà attiva fino al termine dei lavori di ripristino della pavimentazione, attualmente programmata per sabato 5 giugno.