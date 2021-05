Bimbi della materna di Classe resteranno senza insegnanti, assunte con “contratto covid”: i genitori scrivono al Comune

I genitori dei piccoli alunni della terza sezione della scuola d’Infanzia di Classe Tito Valbusa di Classe, assieme al nodo ravennate di Priorità alla Scuola, hanno scritto un’accorata lettera al sindaco di Ravenna, Michele de Pascale e all’assessora all’istruzione, Ouidad Bakkali per sollecitarli a farsi carico di un grosso inghippo burocratico che potrebbe lasciare i loro figli senza maestre a partire dal 5 giugno.

La questione è presto detta: a quella sezione di scuola materna statale, una classe omogenea per età che accoglie bambini neo inseriti di 3 anni, sono state assegnate a settembre insegnanti assunte con il cosiddetto “contratto Covid”, che prevedeva la scadenza al 5 giugno. Non ci sarebbe stato niente di strano, se le maestre fossero state inserite in una classe di scuola primaria, che prevede il termine delle lezioni a quella data, ma la scuola dell’infanzia prosegue invece fino a fine mese, dunque fino a mercoledì 30 giugno.

Si apre dunque una finestra di poco più di 3 settimane durante le quali non si sa come gestire la faccenda: “Nonostante il DS abbia chiesto in tutti i modi – si legge nella lettera – di avere i fondi dal Miur per prolungare i contratti fino al 30 giugno (ed è evidente che il Miur avrebbe dovuto prevedere una scadenza diversa a monte per i contratti covid della scuola dell’infanzia), tali fondi non sono stati erogati”.

“È terribile constatare che mentre ci si preoccupa della “Scuola d’Estate” – prosegue la missiva -, non abbiamo nemmeno i fondi adeguati per finire quella ordinaria. I bambini (soprattutto in un anno come questo e soprattutto i neo inseriti) hanno bisogno delle loro maestre!”.

Le richieste rivolte a sindaco e assessora sono di “intervenire al più presto per sollecitare l’ufficio scolastico provinciale e il Ministro a risolvere il problema (in cui si troveranno tutte le scuole dell’infanzia), in uno dei seguenti modi: prevedendo il prolungamento al 30 giugno dei contratti Covid nelle scuole dell’infanzia; dando la possibilità di usare i fondi per “Scuola d’Estate” per attività didattiche della scuola d’infanzia dal 5 giugno”.