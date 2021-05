Covid. Liberi di tornare a viaggiare con il green pass italiano e dal 1° luglio con quello europeo

Finalmente abbiamo in Italia il green pass o Covid pass o certificato Covid free. Chiamatelo come vi pare. E fra poco arriva anche quello targato UE. È importante per chi vuole andare in vacanza, per chi vuole essere più libero e non incontrare brutte sorprese nel frequentare certi luoghi e fare determinate attività. Bisogna solo fare attenzione che i vari vaccini hanno una tempistica diversa per quanto riguarda la somministrazione della seconda dose e dunque con una ricaduta sulla relativa durata della certificazione verde. Insomma essere vaccinati con AstraZeneca o Pfizer, Moderna o Johnson&Johnson può fare una piccola differenza.

La certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione viene rilasciata in formato cartaceo o digitale dal centro vaccinale dove è stata fatta la vaccinazione. La certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione viene rilasciata, contestualmente alla fine dell’isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta. La certificazione verde per il tampone è rilasciata dalla farmacia o dal laboratorio privato in cui si effettua il test molecolare o antigenico.

Il green pass è già in vigore. I documenti rilasciati fino ad oggi (di avvenuta vaccinazione, guarigione dal covid, ecc.) hanno valore di green pass nazionale. Contestualmente al rilascio, la struttura sanitaria, anche tramite i sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile la certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. Tutte le regioni si stanno attrezzando. Dopo i rilievi del garante della privacy non c’è ancora chiarezza invece sul rilascio del certificato di avvenuta guarigione. Entro la seconda decade di giugno dovrebbe essere disponibile una versione anche digitale del green pass nazionale.

Quanto dura il Covid pass…

Inizialmente era prevista in 6 mesi la validità della certificazione verde per il Covid ma ora in Italia è stata portata a 9 mesi, ovviamente a partire dalla “data del completamento del ciclo vaccinale”. Per chi invece ha fatto solo la prima dose, il certificato rilasciato ha validità dal “quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale”.

Il pass per chi si vaccina con AstraZeneca – Chi si vaccina con AstraZeneca deve calcolare che la finestra tra la prima e la seconda inoculazione del vaccino è di 12 settimane. Dunque, se si stanno programmando le vacanze, è bene tenere presente che circa tre mesi dopo la prima dose si deve tornare nel medesimo centro vaccinale per la seconda dose. La certificazione verde ha una validità di base di 9 mesi. Per chi si vaccina con AstraZeneca la durata del green pass si allunga dei giorni che intercorrono tra la prima e la seconda dose. Poiché dopo 15 giorni dalla prima iniezione si ha già la certificazione verde, si tratta di altri 70 giorni che portano la validità totale del documento a 11 mesi e 10 giorni.

Il pass per chi si vaccina con Pfizer o Moderna – Anche per chi si vaccina con Pfizer o Moderna, la durata base del green pass è di 9 mesi. Poiché il richiamo per questi due vaccini è previsto dopo 42 giorni dalla prima iniezione e la certificazione viene rilasciata già dopo 15 giorni, la durata totale del green pass in questi due casi è di 9 mesi e 28 giorni.

Il pass per chi si vaccina con Johnson&Johnson – Il vaccino Johnson&Johnson prevede una dose unica. In questo caso, quindi, la durata del green pass è dunque quella base di 9 mesi, sempre a partire dal 15esimo giorno successivo all’iniezione.

La certificazione verde per chi non è vaccinato ma è guarito dal Covid – Ovviamente anche chi è guarito dal Coronavirus ha diritto al Covid pass. Nello specifico, potrà ottenere una certificazione verde della durata di sei mesi a partire dalla data dell’avvenuta guarigione.

Il pass per chi ha un tampone negativo – Chi non è stato vaccinato e non è mai stato infettato dal Covid, per spostarsi liberamente deve sottoporsi a un tampone che, se negativo, concede una libertà di movimento di sole 48 ore dal momento in cui ci si è sottoposti al test.

Dal 1° luglio arriva anche il Digital Covid Certificate dell’Unione Europea

Parlamento Europeo, Stati membri e Commissione UE hanno trovato il compromesso sull’Eu Digital Covid Certificate, il certificato digitale Covid, che dal primo luglio faciliterà la libera circolazione all’interno dell’Unione europea. Il certificato sarà disponibile sia in formato digitale (con codice Qr) che cartaceo e attesterà se una persona è stata vaccinata contro il Covid o ha un risultato recente di test negativo o è guarita dalla malattia. L’accordo permette ai Paesi Ue di emettere i certificati che saranno poi accettati negli altri Stati membri.