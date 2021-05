Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo. Gagliardi nuovo vicepresidente, Simioli entra nel Consiglio

Nuove nomine nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, in sostituzione di Luciano Tarozzi, già consigliere di amministrazione e vicepresidente, recentemente entrato a far parte della Giunta comunale di Lugo. Nei giorni scorsi Giovanni Gagliardi è infatti stato nominato nuovo vicepresidente della Fondazione, mentre Vittorio Simioli è entrato a far parte del Consiglio.

Il dottor Giovanni Gagliardi, imprenditore agricolo, sta ricoprendo il secondo mandato nel Consiglio della Fondazione ed ha avuto importanti incarichi nell’ambito delle categorie professionali di suo riferimento; il rag. Vittorio Simioli entra ora a far parte dell’Organo di Gestione portando con sé l’esperienza maturata all’interno di Teleco spa con la carica di presidente e con altri ruoli di primaria rilevanza nell’omonimo Gruppo e nell’associazione delle Piccole e Medie Imprese di Cna.

Entrambe le elezioni hanno registrato l’unanimità dei consensi, a riprova della stima di cui Gagliardi e Simioli godono all’interno dell’Ente, derivata dalla credibilità che gli stessi hanno maturato negli ambienti produttivi ed associativi ai quali appartengono.

Il presidente Raffaele Clò ha espresso soddisfazione per il modo sereno e costruttivo nel quale è avvenuto l’avvicendamento ed ha formulato ai colleghi eletti nelle rispettive cariche gli auguri di un buon lavoro.

La composizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo attualmente è la seguente: Raffaele Clò (Presidente), Giovanni Gagliardi (Vicepresidente), Luisa Cristoferi, Pier Cesare Filippi, Marco Marzari, Vittorio Simioli, Rositano Tarlazzi (Consiglieri).