Parte il progetto di rigenerazione urbana dell’area dismessa di fronte alla Stazione ferroviaria di Russi

L’Amministrazione Comunale di Russi e le associazioni del territorio hanno dato vita a un Tavolo Pubblico-privato per progettare e condividere un percorso di interventi che prevede la riqualificazione urbana degli spazi esteri dell’area Ex Faedi attraverso la realizzazione di uno skate park. “Dopo la realizzazione dello skate park – ci informa l’assessore Mirco Frega – è prevista l’attivazione di eventi di street art e laboratori artistici, in cui sarà coinvolta anche l’associazione 48026, nata da poco e composta da nove ragazzi che hanno preso parte al percorso partecipativo.”

Ben posizionata a livello strategico logistico e con buone possibilità di sviluppo, l’area destinata allo skate park (dotato di illuminazione, una fontana per l’acqua e altri elementi di arredo urbano) è davanti al capannone principale dell’area, il più lontano dalla strada e dalle abitazioni prossime. La realizzazione è prevista nel corso dei mesi estivi.