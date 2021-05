Prosegue la campagna vaccinale a Russi: nella fascia oltre 80 anni la copertura è del 93%, fra gli over 70 dell’84%

Il dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl della Romagna rende noti i dati sulla copertura vaccinale dei cittadini del territorio di Russi. La distribuzione dei vaccinati per fascia di età è come da specchietto sottostante.

Fascia d’età Over 80

DOSE 1 = 1.170

DOSE 2 = 1.076

Copertura = 93,6%

Fascia d’età 70 – 79 anni

DOSE 1 = 1.066

DOSE 2 = 270

Copertura = 84,7%

Fascia d’età 60 – 69 anni

DOSE 1 = 1.118

DOSE 2 = 250

Copertura = 72,0%

Fascia d’età Under 60

DOSE 1 = 1.150

DOSE 2 = 450

Totale vaccinati

DOSE 1 = 4.504

DOSE 2 = 2.046

In data 19 maggio 2021 inoltre, sono state somministrate nella sede vaccinale, presso la Casa della salute, complessivamente 2.362 dosi così distribuite: 1.662 DOSI 1, 700 DOSI 2. Con una media di 72 vaccinazioni al giorno e giornate con oltre cento somministrazioni. Ricordiamo che bisogna presentarsi alla Casa della Salute con massimo 10 minuti di anticipo, rispetto all’orario fissato.

Continua il servizio di trasporto presso i centri vaccinali predisposto dal Comune in collaborazione con le associazioni di volontariato per le persone impossibilitate a raggiungere le sedi in autonomia.

I cittadini di Russi possono anche rivolgersi direttamente alla Pubblica Assistenza di Russi al seguente numero: 0544 583332 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30).

Naturalmente il trasporto si svolgerà nel rispetto di tutte le misure anti-covid e, dopo ogni viaggio, i mezzi verranno sanificati.

Ricordiamo infine, che dal 17 maggio le persone tra i 40 e i 49 anni (nate dal 1972 al 1981) possono candidarsi alla vaccinazione registrandosi sul portale della Regione Emilia Romagna.