Questione camperisti: il vice Sindaco Fusignani risponde a Nicola Tritto

“Gentile redazione, desidero fare alcune considerazioni in merito alla risposta, da voi pubblicata, che l’esponente di Forza Italia, Nicola Tritto, ha scritto riferendosi al comunicato uscito nei giorni scorsi sui controlli relativi alla sosta dei camper in aree non a loro dedicate. Innanzitutto mi preme precisare che le verifiche, di cui il signor Tritto lamenta la mancanza, sono una prassi consolidata e non certo una “dichiarazione di guerra” (termine da lui scritto e che io non ho mai usato) fatta a favore della campagna elettorale in vista del voto. Per riportare solo quelli più recenti nel 2019 i verbali sono stati 91, 9 nel 2020 (comprensibilmente pochi per la situazione pandemica) e nel 2021 ad oggi sono stati 11.” Così il vice Sindaco di Ravenna Eugenio Fusignani.

“Questo per dare conto del prezioso lavoro della Polizia locale, impegnata non solo a proteggere il nostro territorio, ma anche a far sì che sia accogliente per tutti nel rispetto delle regole e dell’ambiente. Inoltre, il Comune di Ravenna si è dotato recentemente, unico in Italia, di un Regolamento di Polizia urbana che dedica ai camper un capitolo che ne regolamenta la sosta e che tutela gli stessi camperisti (e gli 11 verbali già comminati in una stagione non ancora partita ne sono la conferma). Quel regolamento è stato elaborato anche col contributo di Forza Italia che presentò alcuni emendamenti. Stupisce che questo fatto non sia stato preso in considerazione nell’attaccare duramente l’Amministrazione comunale e il fatto che in quel comunicato si precisava l’intensificazione dei controlli là dove i camper utilizzano aree non attrezzate in atteggiamento da campeggio. Anche in campagna elettorale bisognerebbe essere più rispettosi della verità e meno ansiosi di esternare affermazioni puntualmente smentite dai fatti. Mi auguro che i toni possano tornare su un piano dialettico proficuo e con maggiore onestà intellettuale; per il bene della verità, della nostra comunità e, soprattutto, della nostra città” conclude Fusignani.