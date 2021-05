Ravenna. Convento Tavelli in lutto: addio a suor Alessandra Villanova

Era stata anche lei colpita dal Covid, nel focolaio che a marzo si sviluppò all’interno del convento di via Mazzini, ma si era ripresa e non è stato il Covid a portarsela via. Suor Alessandra Villanova, 90 primavere e una vita dedicata all’educazione e all’insegnamento, si è spenta nella casa madre delle suore clarisse francescane missionarie del Santissimo Sacramento di Bertinoro dove era ospitata, per complicazioni del suo stato di salute.

Come riporta il sito del settimanale diocesano “Risveglio Duemila”, i funerali si terranno oggi, sabato 22 maggio alle 15 nella Basilica di San Francesco.

Molto conosciuta a Ravenna, proprio per il suo ruolo di educatrice all’interno dell’Istituto Tavelli, era nata il 20 settembre 1930 a Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso. Era entrata nelle Tavelli nel 1951 e fece la professione perpetua nel 1959. A differenza di suor Luisa Liverzani, deceduta nel pieno della pandemia, questa volta le consorelle e le persone che la conoscevano potranno accompagnarla nell’ultimo viaggio, partecipando al funerale.