Incidente a Ravenna. Esce di strada in viale Alberti: grave una 20enne

Poco dopo le 17 di oggi pomeriggio, domenica 22 maggio, una ragazza 20enne che stava percorrendo Viale Alberti in direzione Ravegnana è uscita di strada sulla destra, nella semicurva 150 metri prima del sottopasso per la Ravegnana, per cause ancora al vaglio.

Nell’incidente, la ragazza ha riportato un serio trauma cranico: subito soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto anche con l’elimedica, è stata trasportata in codice di massima gravità all’Ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, anche Municipale e Vigili del Fuoco per aiutare nelle operazioni di soccorso.