Candidatura bagnata, candidatura fortunata? Ne sapremo di più il prossimo ottobre. Intanto oggi, sabato 22 maggio, nel momento clou in cui chiedono a Michele de Pascale – Sindaco in carica e candidato Sindaco bis del centrosinistra – cosa pensa degli altri candidati Sindaco che gli contendono l’elezione, comincia a piovere, e così puoi pensare che il cielo manda un segno. Allora tutti lasciano la postazione in Piazza San Francesco e si rifugiano sotto i portici. È appena una spruzzata, ma tanto basta e sparigliare le truppe. Le parole del Sindaco sono una battuta nello scompiglio: “Aspetto che facciano delle proposte e poi ci confronteremo.” Non fategli dire nulla, adesso: non avrebbe senso mettersi a litigare sul nulla, prima del tempo. Non è nella sua indole.

In Piazza San Francesco ci sono tutti gli alleati del Sindaco e molti curiosi. L’Assessore regionale Corsini. I suoi assessori, da Baroncini a Morigi, da Cameliani a Fagnani. Esponenti di partiti e liste civiche. Diversi rappresentanti grillini, da Silvia Piccinini a Marco Maiolini a Marco Croatti. E c’è anche l’ex candidata Sindaca di CambieRà Michela Guerra. Ma niente simboli di partito. Questa è la giornata del Sindaco ri-candidato Sindaco. L’uomo solo al comando. Uno e trino. I manifesti sono quasi pop e lo immortalano in tre pose diverse, con tre differenti colori. In giallo c’è il Michele de Pascale sorridente. In rosso il Michele de Pascale dialogante. Al centro, in blu, c’è il Michele de Pascale che guarda l’interlocutore negli occhi, le braccia volitive sui fianchi, in una posa d’altri tempi. “È l’immagine che preferisco – dice – perché a me piace incontrare le persone e guardarle negli occhi, la cosa che più mi è mancata in questi mesi di pandemia. Questi sono i tre colori fondamentali con i quali si possono ottenere tutti i colori: è un modo per dire che vogliamo valorizzare le diversità e le tante peculiarità di questa città.”

È un uomo solo al comando perché non potrebbe essere altrimenti. La sua coalizione non è ancora fatta e finita. È un cantiere aperto. E sarà molto larga. Li cita tutti i gruppi e qualcuno è ancora senza nome, ma si aggiungerà. Parte dalla vecchia maggioranza che lo ha sostenuto nel 2016 e in questi anni a Palazzo Merlato: il Pd, il Pri, Sinistra per Ravenna e Articolo 1 che ora si chiamano Ravenna Coraggiosa, poi le tre liste civiche di cui solo Ama Ravenna di Perini ha un consigliere. Infine ci sono Italia Viva nata dalla scissione di Renzi e il Psi che è entrato in maggioranza in corsa alcuni anni fa. Poi abbiamo le forze nuove: +Europa, Italia in Comune e Azione che si presenteranno insieme. Quindi il nuovo alleato, quello che fa più discutere e rende tutto molto più interessante del solito: il Movimento 5 Stelle. A Faenza il laboratorio ha funzionato e prodotto una buona intesa. Ravenna prova a emulare i cugini del Palio.

Da ultimo ci sarà la lista del Sindaco, che sarà presentata a breve. Si era parlato dei Verdi, ma il Sindaco non li cita. Forse sono fra quelli in predicato. È aperta la porta al dialogo anche con una parte dell’ex Ravenna in Comune. È certo che sarà una squadra ampia e plurale ma è “una mia caratteristica la capacità di fare sintesi – dice Michele de Pascale – e non a caso in questi 5 anni non ci sono state particolari fibrillazioni fra le forze di maggioranza.” “Chi c’era cinque anni fa c’è ancora – aggiunge ancora il Sindaco con una punta di orgoglio – e chi non c’era ora è qui a dialogare con noi. A Ravenna si può tenere insieme le persone per fare l’interesse della città. Non si fa politica per narcisismo, ma per risolvere i problemi della città e dei cittadini.”

A Ravenna si può: è questo lo slogan scelto da Michele de Pascale per la sua campagna elettorale come capo della coalizione: “È un messaggio di fiducia e di ottimismo. Per dire che a Ravenna si può ripartire dopo la pandemia. E si possono migliorare le cose, anche quelle che non andavano prima della pandemia.”

Il “sindaco per Ravenna 2021” presenta la sua campagna elettorale, illustra la comunicazione visiva e il progetto di movimentazione civica in Piazza San Francesco, a pochi metri dalla sede del comitato elettorale in via Corrado Ricci 41, in angolo con Piazza Caduti. Il comitato elettorale “è pensato come riuso temporaneo di un locale commerciale e della sua vetrina, un intervento con materiali semplici e riutilizzabili. – si legge nella nota del Sindaco – Lo spazio risponde all’esigenza di ospitare il quartier generale della campagna elettorale: luogo operativo, di incontro e di comunicazione del progetto politico per Ravenna. L’allestimento è basato sui colori della campagna comunicativa e su un modulo in legno multistrato. Questo elemento ripetuto e riassemblato garantisce diverse configurazioni funzionali e costituisce il supporto per la vegetazione che è un tema che caratterizza l’intervento e che intende trasferire il concetto del ruolo predominante che rivestirà l’ambiente nella proposta di de Pascale. Il soffitto infine ospita una installazione che attraverso pagine bianche e scritte con i “verbi” della campagna trasmette la spinta propositiva di Michele de Pascale.”

In altre parole le vetrine sulla strada e sulla piazza sono allestite come fosse una boutique minimalista. Siamo certi che qualche passante distratto prima o poi entrerà per chiedere che cosa vendono nel negozio e i ragazzi di Michele de Pascale a quel punto dovranno rispondere: “idee”, “sogni”, “speranze”, “un Sindaco”. È la politica post-ideologica di questi anni, che punta tutto sul candidato e sulla sua immagine. Un’immagine di uomo forte al comando esaltata dalla grafica. C’è anche l’idea della “forza tranquilla” di mitterrandiana memoria, ma qui il senso di forza è quello che fa premio.

Michele de Pascale parla in piazza per una decina di minuti avendo alle spalle i suoi ragazzi, è a loro che affiderà il suo verbo in campagna elettorale. “Siamo impegnati a costruire un’alleanza ampia e inclusiva – dice – che a partire dalle forze che compongono l’attuale maggioranza di centrosinistra possa aggregare altre energie, civiche e politiche, che confrontandosi in maniera costruttiva su temi concreti vogliano condividere con noi l’impegno per aggiungere un nuovo capitolo alla straordinaria storia della nostra città. Questo percorso è già in atto e sta proseguendo positivamente da qualche settimana. A tutti è chiaro che l’obiettivo non è quello di sommare percentuali di voto, ma quello alto di proseguire e arricchire il nostro progetto per Ravenna presentando alla città un programma solido e ambizioso, capace di proporre elementi innovativi. Il mio programma sarà frutto di un grandissimo progetto di confronto con l’intera comunità. Il mio metodo di governo è stato sempre inclusivo, di ascolto e ha coinvolto tutta la città, a partire dalle associazioni, dalle realtà economiche, dai sindacati, ma anche dalla cittadinanza attiva in tutto il territorio, nel forese e nei quartieri. Dunque la costruzione del programma dei prossimi cinque anni non poteva che partire con un grande progetto di coinvolgimento e partecipazione delle persone. Un percorso in cui migliaia di cittadini e cittadine potranno partecipare e contribuire a costruire il futuro di Ravenna.”

“Dopo tanti mesi di chiusura a causa della pandemia è venuto il momento di aprirsi e condividere: che le prossime elezioni amministrative siano una grande occasione di partecipazione e coinvolgimento e che nuovi protagonisti e protagoniste e nuove generazioni prendano parte alla vita pubblica della città. La pandemia finirà e quando sarà finita non sarà la semplice chiusura di una parentesi. Sarà il momento per mettersi in discussione e schierare cambiamenti coraggiosi. – aggiunge – Ravenna nei prossimi anni può puntare a essere una grande città europea e ad intercettare le migliori energie e le migliori opportunità, ma per raggiungere questo ambizioso obiettivo c’è bisogno del contributo di tutti e tutte. Ravenna è una città d’arte, una città parco, una città portuale, una città industriale, ma prima di tutto Ravenna è una comunità aperta, ospitale, solidale, ambiziosa e laboriosa”.

L’ambizione del Sindaco è costruire “più di una semplice campagna di ascolto. L’ipotesi di lavoro è quella di non chiedere un contributo solo sul programma, ma offrire ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza di condivisione sul modello del design thinking (per dirla in italiano è il processo creativo che porta alla soluzione di un problema, ndr). In questi momenti le persone si confrontano su tematiche civiche e non è richiesto loro esclusivamente di segnalare problemi ma anche di individuare possibili soluzioni. Insomma un progetto per costruire e condividere idee, passioni ed energie e trasformale insieme in proposte e azioni concrete per una Ravenna di tutti e tutte. Nelle prossime settimane presenteremo un grande progetto di movimentazione civica in cui qualsiasi persona abbia un sogno, una proposta, una critica, un progetto potrà partecipare a costruire il futuro della città.”

Del programma per ora cita tre punti fondamentali. La salute totale che dopo la pandemia sarà il paradigma attraverso cui ripensare tutte le scelte. Il porto, che è una sfida vinta (“andatevi a rileggere cosa dicevano durante la campagna elettorale del 2016” dice) e che ora va messo a servizio anche dello sviluppo della nostra agroindustria e dell’esportazione. I servizi e la cultura nei quali Ravenna ha tanto investito in questi anni.

Poi un paio di domande timide dei giornalisti, la pioggia, il rompete le righe. Per oggi può bastare. Non era la giornata per dare tutte le risposte. Era la giornata per marcare il territorio e dire: Michele de Pascale c’è, con tutta la sua forza e il suo peso. E adesso tutti gli altri aspiranti Sindaci dovranno fare i conti con lui. Lo sapevano già tutti. Ma certe cose è meglio ribadirle. E la politica ha i suoi riti. Non sia mai.