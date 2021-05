A Russi il ricordo dei giudici Falcone e Borsellino

Il 23 maggio, data dell’anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della su scorta, si celebra la Giornata nazionale della Legalità. Il 19 maggio 1993, ad uno anno dalla strage di Capaci seguita pochi mesi dopo dall’omicidio di Paolo Borsellino, a Russi fu inaugurato dal Giudice Antonino Caponnetto un momento in memoria di questi due eroi nazionali.

Da quest’anno e per i prossimi a venire, ogni 23 maggio si celebreranno i valori della lotta alla mafia, la legalità, il valore della libertà e della trasparenza.

Domenica 23 maggio, a partire dalle 17 presso il parco Falcone e Borsellino, a Russi in via Aldo Moro 2, avranno luogo le celebrazioni di questa importante ricorrenza in compagnia delle Faville, Isotta e Settimio Contri con musica e letture. Alle ore 17.57 dello stesso giorno la deposizione da parte del Sindaco della corona di fiori.