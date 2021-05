Grotti e Mazzotti (PC): “Marcegaglia, sfiorata l’ennesima tragedia sul lavoro. Solidarietà ai lavoratori”

“Ancora una volta un incidente avvenuto in Marcegaglia, a scapito dei lavoratori – commentano Daniel Grotti, Segretario PC Ravenna e Mirco Mazzotti, Responsabile Lavoro PC Ravenna – Questa volta, per fortuna, si è evitata la tragedia, ma questo non giustifica certo la dirigenza di Marcegaglia che dovrà rispondere dell’accaduto”.

Il Partito Comunista di Ravenna esprime “la propria solidarietà ai lavoratori Marcegaglia e si schiera a fianco dei sindacati di base nelle indagini che necessariamente andranno fatte all’interno dell’azienda per identificare i responsabili del pericolosissimo incidente. A fronte di un incremento dei profitti, nonostante i Covid, – sulla pelle dei lavoratori – ci chiediamo quali siano le somme destinate dall’azienda alla manutenzione per la sicurezza sul luogo di lavoro.

In tutte questo le istituzioni comunali che cosa dicono e da che parte stanno? Concludendo vogliamo ricordare che questo non è certo il primo incidente che succede in Marcegaglia. Qualche anno fa un lavoratore socio dipendente Coffari, negli stessi magazzini ha tragicamente perso la vita – a soli due anni dalla pensione. Il risultato vergognoso fu che i responsabili furono tutti assolti e le colpe vennero fatte ricadere sul lavoratore. Il Partito Comunista è e sarà sempre dalla parte dei lavoratori!”