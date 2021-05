Lista per Ravenna: “Incidente in viale Alberti, tratto esterno pericoloso. Servono interventi di portata generale”

Lista per Ravenna commenta “il gravissimo incidente occorso nel pomeriggio di ieri, sabato 22 maggio, dove una ragazza 20enne che è uscita di strada con l’auto nella semicurva di viale Alberti che precede il sottopasso della Ravegnana, rende purtroppo di stretta attualità la discussione da poco avvenuta in Consiglio comunale sull’interrogazione question time presentata da Lista per Ravenna sull’eccessiva velocità con cui questa strada urbana viene ininterrottamente percorsa. La scorrevolezza della carreggiata, non fiancheggiata da edifici e priva dei pedoni e dei ciclisti che viaggiano sulla propria pista riservata, spinge i conducenti dei mezzi a motore, scambiandola per una tangenziale, ad assumere velocità molto superiori al limite dei 50km/h. Il resto della pericolosità lo fa il traffico molto intenso, che stimola sorpassi spericolati”.

“Avevamo al riguardo sottolineato – avanzano da LpRa – come i ciclisti e i pedoni si trovino in difficoltà quando devono attraversare i due passaggi pedonali, uno prima del sottopasso, in prossimità della rampa che porta sull’argine sinistro del fiume Montone, il secondo oltre il sottopasso verso via Galilei, per il rischio di essere travolti perché le auto, data la velocità, si accorgono di loro troppo tardi. Di qui la richiesta al sindaco di conoscere quali provvedimenti o interventi intendesse disporre o realizzare, allo scopo di indurre automobilisti e motociclisti a rallentare opportunamente la loro corsa, ripristinando così le condizioni di sicurezza del transito veicolare sul lungo tratto di viale Alberti esterno all’abitato”.

LA RISPOSTA DELL’ASSESSORE FAGNANI

“Ci ha risposto l’assessore alla Mobilità e alla Viabilità, Fagnani – avanzano da LpRa – il quale, affermando di essere “perfettamente a conoscenza di quello che si verifica su questa strada”, ha innanzitutto ricordato che “alcuni anni fa è stata realizzata un’isola pedonale al centro dell’attraversamento posto prima del sottopasso della Ravegnana, con l’installazione anche di specifica segnaletica”, intervento che “è possibile effettuare anche sul secondo attraversamento situato oltre il sottopasso”. Più in generale, “la valutazione che stiamo facendo – ha proseguito – è sul potenziamento della segnaletica con dei lampeggianti e sull’introduzione dei famosi ‘attraversamenti pedonali intelligenti’, piuttosto che sull’installazione di semafori a chiamata, che rischierebbero di diventare impattanti per l’intensità del traffico veicolare che c’è in viale Alberti”.

LA REPLICA DI LISTA PER RAVENNA

“Noi – proseguono dalla Lista – siamo ovviamente favorevoli a che questi impegni siano mantenuti in tempi ragionevolmente brevi, ma la sicurezza dell’intero viale Alberti esterno all’abitato, oltre a quella degli attraversamenti pedonali, e nell’interesse dei conducenti stessi di auto e di moto, richiede a nostro parere interventi di portata generale, quali: