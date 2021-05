SGB: “Marcegaglia Ravenna, pinza di oltre 3 tonnellate precipita al suolo, solo il caso ha evitato tragedia”

SGB – Sindacato Generale di Base, fa sapere che “Nella mattinata di ieri un guasto meccanico ha provocato il distacco di una pinza di sollevamento dei coil, presso lo stabilimento della Marcegaglia di Ravenna. L’attrezzo di oltre 3 tonnellate è precipitato al suolo in caduta libera. Solo il caso ha evitato che il guasto non avesse conseguenze tragiche. Fortunatamente nel punto di caduta non erano presenti coil, e questo ha impedito che la pinza rimbalzasse colpendo il lavoratore presente”.

“Alla Marcegaglia, che in questi ultimi anni ha investito milioni di euro per aumentare la produzione, chiediamo: dove sono gli investimenti per la manutenzione degli impianti e la sicurezza dei lavoratori? Le nostre vite valgono più dei vostri profitti!” chiudono da SGB.