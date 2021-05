Giuseppe Ghetti compie 100 anni: gli auguri del sindaco di Faenza, Massimo Isola

“Sono felice di aver partecipato insieme a tanti alla festa che la famiglia e il Bar Circolo I Fiori hanno riservato a Giuseppe Ghetti per il traguardo delle 100 candeline”. Così il sindaco di Faenza, Massimo Isola, sulla sua pagina Facebook saluta il compleanno di Giuseppe Ghetti, faentino molto conosciuto in città per le tante iniziative benefiche a cui ha dedicato buona parte della propria vita.

Per mezzo secolo Ghetti è stato presidente della Società di Mutuo Soccorso e Sport I Fiori, portandola ad essere una delle più grandi associazioni di volontariato con oltre 500 Soci. “Il suo impegno per il bene comune gli è valso il premio di Faentino sotto la Torre e le massime onorificenze nazionali, quella di Grande Ufficiale della Repubblica, dopo aver passato i gradi di Cavaliere e Commendatore. E pure la Stella d’Oro al Merito sportivo dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano”, sottolinea Isola.

“Una vera personalità e un raro esempio di dedizione – chiude il sindaco -. A Giuseppe Ghetti e a tutti i suoi cari i migliori auguri miei personali e dell’amministrazione comunale”.