Alle ore 10 di lunedì 24 maggio un uomo è caduto da quattro metri d’altezza mentre lavorava al terminal Eurodocks al Porto San Vitale. Secondo le prime ricostruzioni, il lavoratore stava allestendo delle strutture temporanee per coprire della merce e, per cause ancora in corso d’accertamento, è caduto dall’altezza di 4 metri.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. I medici hanno trasportato l’uomo all’ospedale di Ravenna con codice di media gravità.

Presso il termina Eurodocks anche la Polizia di Stato e gli uomini della Medicina del lavoro per i rilevamenti del caso.