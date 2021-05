Il sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani ha inaugurato assieme all’assessora allo sport Roberta Contoli, le attrezzature fitness donate al Comune di Alfonsine da Avis e da Amare Alfonsine ed installate presso il parco Noemia Tardozzi.

“So che, stranamente, non sono noto per essere un grande sportivo – ha ironizzato il sindaco -, per cui ho approfittato dell’occasione per fugare ogni dubbio: ho pertanto provveduto personalmente alla prova delle nuove attrezzature. Ancora grazie ad Avis e ad Amare Alfonsine: il nostro tessuto associativo si dimostra sempre sensibile al territorio in cui opera”.