Carico materiale bellico al porto di Ravenna: sciopero lavoratori revocato, la nave non imbarcherà container contenenti armamenti

A poche ore dalla proclamazione dello sciopero dei lavoratori del Porto di Ravenna – che si sarebbe dovuto svolgere il 3 giugno, data in cui la nave Asiatic Liberty avrebbe ormeggiato alle banchine in concessione alla società T.C.R. S.p.A. per imbarcare contenitori con materiale ad uso bellico destinato al porto israeliano di Ashdod (i lavoratori avevano così rifiutato di essere “complici del conflitto”) – lo stesso sciopero è stato revocato.

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno infatti appena appreso ufficialmente “che la Nave Asiatic Liberty prevista all’ormeggio del Terminal TCR, del porto di Ravenna, per il prossimo 3 giugno non imbarcherà il container contenente armamenti, in quanto l’armatore ha rinunciato al carico. La notizia consente quindi alle categorie dei Trasporti di Cgil, Cisl e Uil di revocare lo sciopero dei lavoratori della Cooperativa Portuale e di T.C.R. e il presidio previsti per il 3 giugno”.

“I lavoratori del porto di Ravenna – avanzano dai sindacati – pur consapevoli che il loro atto di testimonianza a favore della pace per i popoli israeliano e palestinese neppure lontanamente costituisca una azione risolutiva per la soluzione del conflitto, credono che fosse necessario ed ineludibile mandare un messaggio. L’unico modo per opporsi pacificamente alla guerra è prendere attivamente una posizione contro di essa, ogni volta che se ne abbia l’occasione”.